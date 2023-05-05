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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ARDA ENGİZEK

Hüseyin Arda Engizek

Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Arda Engizek
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
ÖZGEÇMİŞİ

2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Kaynak: Anadolu Ajansı