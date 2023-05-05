Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEJLA ERDEM

Nejla Erdem

Cumhuriyet Halk Partisi
Nejla Erdem
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : EMEKLİ TARİH ÖĞRETMENİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı