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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSEMİN GÜLMEZ

Aysemin Gülmez

Cumhuriyet Halk Partisi
Aysemin Gülmez
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı