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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN YILDIZHAN

Hüseyin Yıldızhan

Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Yıldızhan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Isparta
  • MESLEĞİ : ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı