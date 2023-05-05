Ahmet Baran Yazgan

ÖZGEÇMİŞİ

Yüksel Yeşil İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Yazgan, Orta Öğrenimini Özel Edirne Ortaokulu’nda tamamladı. Edirne Lisesi’nde İngilizce hazırlık ile lise eğitimine başlayan Yazgan, İlhami Ertem Lisesi’nden mezun oldu. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde 2005/2006 yılları arasında Bulgarca dil eğitimi almıştır. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde 2006/2008 yılları arasında öğrenim görmüştür. 2008/2012 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Yazgan evli ve iki çocuk babasıdır.