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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÖZTÜRK

Hasan Öztürk

Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Öztürk
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
  • MESLEĞİ : BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı