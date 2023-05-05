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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İZZET AKBULUT

İzzet Akbulut

Cumhuriyet Halk Partisi
İzzet Akbulut
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Burdur
  • MESLEĞİ : MALİ MÜŞAVİR
Kaynak: Anadolu Ajansı