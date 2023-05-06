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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLİN YAMAN

Aylin Yaman

Cumhuriyet Halk Partisi
Aylin Yaman
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETİCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

1985-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı