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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSUN PALALI KÖKTAŞ

Aysun Palalı Köktaş

Cumhuriyet Halk Partisi
Aysun Palalı Köktaş
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ KADINI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı