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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN POLAT

Abdurrahman Polat

Cumhuriyet Halk Partisi
Abdurrahman Polat
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ağrı
  • MESLEĞİ : IŞ INSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı