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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM KADIOĞLU

İbrahim Kadıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim Kadıoğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı