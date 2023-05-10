Orhan Sümer

ÖZGEÇMİŞİ

2 Mart 1963’te Adana’da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Saadet’tir. Kiremithane İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu’nu bitirdikten sonra; Karşıyaka Atatürk Lisesi’nden mezun olarak iş hayatına atıldı. Genç yaşta ticari hayata atılan Sümer, akaryakıt istasyonu işletmeciliği petrol ürünleri ticareti ve inşaat taahhüt işleriyle uğraşmaktadır. 1987 yılında CHP Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu’nda göreve başladığında henüz 24 yaşındaydı ve en genç üye olarak yönetici oldu. 1997 yılında Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği ardından 2001 yılında CHP Adana İl Başkanı olarak seçildi. 1997 yılından itibaren, üst üste sekiz dönem kurultay delegeliği yaptı. Orta derece İngilizce bilen Sümer, evli ve iki çocuk babasıdır.