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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILDIRIM BAYEZID ŞENFERAH

Yıldırım Bayezıd Şenferah

Büyük Birlik Partisi
Yıldırım Bayezıd Şenferah
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı