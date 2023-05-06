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ANASAYFA ŞEHİRLER SAKARYA BAĞIMSIZ

SAKARYA - BAĞIMSIZ

BĞMSZ
KISALTMA :BĞMSZ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
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ARİFİYE
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ERENLER
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FERİZLİ
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GEYVE
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HENDEK
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KARAPÜRÇEK
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KARASU
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KAYNARCA
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KOCAALİ
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PAMUKOVA
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SAPANCA
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SERDİVAN
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SÖĞÜTLÜ
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TARAKLI
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı