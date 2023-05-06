ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Ereğli İlçesine bağlı Sinitli köyünde doğan Avukat Saffet Bozkurt, ilk ve orta tahsilini Ereğli’ye bağlı Kandilli ‘de tamamladı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Zonguldak Çıraklık kursunda 2 yıl Torna tesviye eğitimi aldıktan sonra TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesesi mekanik Atölyede işe başladı. Geceleri işte çalışıp, gündüz lise eğitimini sürdürdü. Lise sonda girdiği Üniversite sınavlarını kazanan Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.1995 yılından bu yana Ereğli’de serbest avukat olarak çalışmalarını yürütüyor. 2. Dönem Zonguldak Barosu yönetim kurulu üyeliği, Hukukçular Derneği Başkan Yardımcılığı, Umut Feneri Derneği yönetim Kurulu üyeliği ile Verem Savaş Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.1997 yılından beri Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinde Heyet üyesi görevinde bulunmaktadır. Bozkurt evli ve iki çocuk babasıdır.