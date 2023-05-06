ÖZGEÇMİŞİ

1995 yılında Yozgat’ta doğdu. 2019 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. ​ Ağırlıklı olarak ceza hukuku, idare hukuku, bilişim hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku alanlarında çalışan Av. Yusuf İBİŞ; pek çok kamu kurumuna, özel şirkete ve gerçek kişiye hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. ​ Ankara Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan İBİŞ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı olarak ayrıca görev yapmaktadır.