ÖZGEÇMİŞİ

Van İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Arapça dili ve Kur'an ilimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimi devam etmektedir. Sanayici ve işadamı olarak, Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesisleri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ARVAS, halen birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen ARVAS, evli ve 4 çocuk babasıdır.