ÖZGEÇMİŞİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde ilk görevine başladı. İETT’de mühendis ve yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardımcısı, Ulaşım Koordinasyon Müdürü görevlerinde bulundu. 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı görevine, 2018 yılı başında da Ulaşım, Çevre ve Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz 2019 da bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Bu görevlerde iken, İstanbul Ulaşım Master Planı, İstanbul Otopark Master Planı, İstanbul Lojistik Master Planı, İstanbul Trafik Güvenliği Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayata geçirilmesine katkı sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının geliştirilmesi için yol, kavşak ve tüneller planlandı. İstanbul Geneli Raylı Sistem yatırım planı oluşturularak, 1100 km’lik raylı sistem ağına ilişkin fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı. 1050 km bisiklet yolu planlanarak, bisiklet paylaşım sistemi hayata geçirildi. İstanbul genelinde meydanlar ve yaya yolları hayata geçirildi. İstanbul’un 35 bin km’lik ulaşım ağının akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmasına ve Ülkemizin ilk Trafik Kontrol Merkezinin kurulmasına öncülük etti. Yerli ve özgün İBB Cep trafik, İBB Yol gösteren mobil uygulamaları gibi birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden biri olacak olan 3.000 ton/gün-70 MWH kapasiteli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi planlamasına ve inşaasına; Silivri ilçesi Seymen havzasında Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi’nin planlamasına; Şile ilçesinde Endüstriyel Atık Termal Berteraf Tesisi planlamasına; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve İstanbul Hava Kitlesi Eylem Planının hazırlanmasına ve bunun gibi birçok projeye katkı sağladı. 20 Eylül 2019 tarihinde atandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken; 28 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı. 19.05.1969 doğumlu Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.