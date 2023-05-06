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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ARSLAN

Mustafa Arslan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Arslan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

11.02.1967 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu. Anne adı Sadiye, baba adı Rahmi'dir. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 26 yıl Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. 2004-2010 tarihleri arasında Tokat Barosu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Ak Parti Tokat İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Arslan 25 ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Tokat Milletvekili adayı gösterildi. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Tokat Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Arslan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı