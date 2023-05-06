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ANASAYFA ŞEHİRLER KIRŞEHİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

KIRŞEHİR - ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AK PARTİ
KISALTMA :AK PARTİ GENEL BAŞKAN :RECEP TAYYİP ERDOĞAN KURULUŞ TARİH :2001
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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Açılan Sandık 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı