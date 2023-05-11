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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERGÜN TEKİN

Ergün Tekin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ergün Tekin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı