Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS KILIÇ

Yunus Kılıç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yunus Kılıç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : Veteriner Hekim
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1986
ÖZGEÇMİŞİ

Kars - 1965, Binali, Sultan. Veteriner Hekim, Akademisyen, Öğretim Üyesi (Profesör); Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yaptı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doçent ve profesör oldu. 24. Dönemde Kars Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları Faruk Çelik ve A. Eşref Fakıbaba'ya 2015-2018 yılları arasında Bilim Başdanışmanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı