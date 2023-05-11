ÖZGEÇMİŞİ

Kars - 1965, Binali, Sultan. Veteriner Hekim, Akademisyen, Öğretim Üyesi (Profesör); Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yaptı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doçent ve profesör oldu. 24. Dönemde Kars Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları Faruk Çelik ve A. Eşref Fakıbaba'ya 2015-2018 yılları arasında Bilim Başdanışmanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.