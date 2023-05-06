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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KORAY KIRAÇ

Koray Kıraç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Koray Kıraç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : Sosyolog
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1975
ÖZGEÇMİŞİ

İlk ve orta öğrenimimi doğduğum ilçe olan Afşin’de tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Kaynak: Anadolu Ajansı