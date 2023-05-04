ÖZGEÇMİŞİ
Doğum Tarihi : 04.12.1965- KONYA Medeni Durum : Evli Yabancı Dil : İngilizce İkametgahı : İstanbul- Çekmeköy Eğitim Bilgileri 1972-1977 - Konya 23 Nisan İlkokulu 1977-1980 - Konya Meram Ortaokulu 1980-1983 - Konya Kız Lisesi 1983-1990 - Hacettepe Tıp Fakültesi 1990-1993 - Haseki Hastanesi Radyoloji Asistanlığı 1993-1997 - Haseki Hastanesi Çocuk Hastalığı Uzmanlığı Mesleki Kariyer 1997-2002 - Medical Park Çocuk Hekimliği 2002-2004 - Belde Tıp Merkezi Çocuk Hekimliği 2004-2010 - Elif Tıp Merkezi Çocuk Hekimliği 2010-2013 - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi 2013- 2018 - Meva Tıp Merkezi