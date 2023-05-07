ÖZGEÇMİŞİ

Hatay / Kırıkhan - 1969, Ökkeş, Fatma. Akademisyen, Gazeteci, Yazar; İlk ve ortaöğrenimini Hatay'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türkiyenin İdari Reform Tarihi isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı. Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR ve SETA'da danışman, araştırmacı, uzman olarak çalıştı. Başta AK PARTİ olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik ve demokrasi tarihi, devlet reformu konularında akademik / bilimsel çalışmalar yaptı. Gazetelerin yorum sayfalarında siyasal analizler yazdı. Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. CNN TÜRK Televizyonunda yorumcu siyaset danışmanlığı görevinde bulundu. TRT, 24 TV, NTV, HABERTÜRK, Ülke TV'de uzun süre yorumculuk yaptı. 25. Dönemde AK PARTİ İstanbul Milletvekili seçildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. İyi düzeyde İngilizce bilen Yayman, evli ve 2 çocuk babasıdır.