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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CUMA REYHAN

Cuma Reyhan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Cuma Reyhan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : Optisyen
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1960
Kaynak: Anadolu Ajansı