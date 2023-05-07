ÖZGEÇMİŞİ

12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Üyesidir. Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. HAS Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK PARTİ Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Adalet Bakanıdır. Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.