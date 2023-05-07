ÖZGEÇMİŞİ

Abdurrahim FIRAT, 1966 yılında Erzurum’un Tekman ilçesinde doğdu. Baba adı Mehmet Sıddık (1977-1980 MSP Erzurum Belediyesi Meclis Üyesi) anne adı Sekine’dir. İlk orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamlayarak, 1985 yılında başladığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Mamak’ta kısa dönem askerlik yaptıktan sonra, 1991 yılından beri Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmakta olup ayrıca çiftçilik ve tarıma dayalı ticaretle de uğraşmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 2004 yılından beri Ak Partide aktif üye olarak çalışmakta olan Abdurrahim Fırat, 2007 -2018 tarihlerinde yapılan Genel Seçimlerde Ak Parti’den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan Ak Parti 4.Olağan Kongresinde İl Yönetimine seçildi. Erzurum Ak Parti İl Yönetiminde 29.06.2012 ile 29.11.2014 tarihleri arasında İl Sekreterliği, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İlçe Koordinatörü, Bölge Koordinatörü, İl Hukukçusu, İl Kongre ve İlçe kongre delegesi görevlerini ifa etti. Siyaset Akademisi 10. ve 15. Dönem kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamlayan Abdurrahim Fırat, 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı. 2015 Haziran Seçimlerinde Erzurum Milletvekili adayı olarak görev yaptı. Erzurum’da yaşayan mültecilerin topluma entegrasyonuna yönelik çalışan Ahyar Yardımlaşma Derneğinin kurucu üyesidir. Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.