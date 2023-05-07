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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET CAVİT ŞİRECİ

Mehmet Cavit Şireci

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Cavit Şireci
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Erzincan
  • MESLEĞİ : Ziraat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

09.06.1969’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzincan’da tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı Kurucuları arasında yer aldı. 2002-2007 yılları arasında Seçim İşleri Başkanı, 2004 -2014 yılları arasında Erzincan Belediyesi Meclis Üyeliği ve 2007-2009 yılları arasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şireci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı