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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EROL KELEŞ

Erol Keleş

Adalet ve Kalkınma Partisi
Erol Keleş
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : Tıp doktoru
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı