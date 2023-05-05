ÖZGEÇMİŞİ

Metin Yazarı, İletişimci; Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Ana Bilim Dalında yaptı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakan Siyasi Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1986'dan bu yana çeşitli STK'larda yoksulluk, aile, kadın, gençler ve Türk Cumhuriyetleri üzerine çalışmalarda bulundu. 25 ve 26. Dönemde Düzce Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde AK Parti 27. Dönem Düzce Milletvekili olarak tekrar seçildi. 08 Mart 2021'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi. Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi bilen Keşir, evli ve 3 çocuk annesidir.