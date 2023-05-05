ÖZGEÇMİŞİ

1969 Yılında Bursa’ da doğdu. İnegöl İmam Hatip Lisesini bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde okudu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Hadim Şirketler Grubu’nun kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı, Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Per-der gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmaktadır. 2005 yılındaki 2. Olağan İlçe kongresinde AK Parti İnegöl İlçe Başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2012 yılındaki olağan kongreye kadar 2 dönem bu göreve devam etti. 2012 -2015 yılları Arasında AK Parti Bursa İl Yönetiminde görev yaptı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili A. Adayı oldu. Ağustos 2017 Tarihinde Bursa İl Başkanı olarak görevlendirilip, Şubat 2018 tarihindeki 6. Olağan Bursa İl kongresinde İl Başkanı olarak seçildi. Şubat 2021 yılındaki 7. Olağan kongre sürecine kadar 3,5 yıl bu görevi yerine getirmiştir. Evli ve 3 kız babasıdır.