ÖZGEÇMİŞİ

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Ardından Bursa İpekçilik Anadolu İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yerel Yönetimler Bölümünde Önlisans, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003 yılında AK Parti Bursa İl Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başladı. 2006 yılında AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, 2008-2012 yılları arasında AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2012-2014 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Genel Merkez MKYK üyeliği, Çevre, Şehir ve Kültür ve AR-GE Birim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Kılıç, evli ve 1 çocuk babasıdır.