ÖZGEÇMİŞİ

Bartın'da 1965'te dünyaya gelen Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Aldatmaz, lisans eğitimi ve askerlik sonrası, 4 nesilden beri devam eden aile mesleği gıda maddeleri toptancılığı işini babasından devraldı. Aldatmaz, 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisi'nde Merkez İlçe Başkanlığı, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Aldatmaz, 5 Kasım 2017 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi. Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.