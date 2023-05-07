ÖZGEÇMİŞİ

Balıkesir - 1967, Ahmet, Yıldız. Avukat; İlk ve ortaöğrenimini Balıkesir’de tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitirdi. Balıkesir’de avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1991’de hukuk bürosunu açtı. 1991-2003 yılları arasında Balıkesir Barosunda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Balıkesir Barosunda 12 yıl Staj Eğitim Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Balıkesir Üniversitesinde 14 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kişisel gelişim ve eğitim ile beden dili konularında çeşitli sertifikalara sahip olup, mesleki alanda birçok konferans verdi. Sosyal ve kültürel projelerde yer aldı. 7 Ocak 2011’de İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandı, 12 Şubat 2012 tarihinde yapılan kongrede Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Balıkesir Spor ve Karesi Spor Denetleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir ve Karesi Belediye Meclisi Üyesi oldu. 2017 yılında Arabulucu Avukatlık yapmaya hak kazandı. Aydemir, iyi düzeyde İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.