ÖZGEÇMİŞİ

Faruk Çelik (17 Ocak 1956; Yusufeli), Türk siyasetçi, 2011-2015 yılları arasında Türkiye çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ve 2015-2017 yılları arasında gıda, tarım ve hayvancılık bakanı olarak hükûmette yer almıştır. Faruk Çelik Yaşar ve Hedise Yaşar çiftinin çocuğu olarak 17 Ocak 1956 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda ailesi Artvin'den Bursa'ya taşındı. Çocuk yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Çelik,Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Dört yıllık bir lise öğretmenliği geçmişi de olan Çelik, ticaretle de uğraşmıştır. İki yıl yerel bir gazete işletti ve köşe yazarlığı yaptı.