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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ERDEM

Ahmet Erdem

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Erdem
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Artvin
  • MESLEĞİ : Müftü
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1960
Kaynak: Anadolu Ajansı