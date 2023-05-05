ÖZGEÇMİŞİ

28.02.1983 yılında Antalya ilinde doğdu.İlkokul ve Orta okulu Antalya'da bitirdikten sonra Liseyi Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2001 yılında tamamladı. 2003-2008 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Hukuk Fakültesini 2008 yılında tamamladıktan sonra Avukatlık mesleğine başladı. Şu an halen serbest olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. 2009-2010 yıllarında AK Parti Muratpaşa ilçe yönetiminde siyasi ve hukuki işler başkanlığı, 2012 yılı haziran ayında gerçekleşen 4.Olağan İl kongresinde AK Parti Antalya İl yönetim kurulu üyeliği, İl Eğitimcisi ve İl hukukçusu olarak görev aldı. 2015 yılı Ocak ayında gerçekleşen 5. Olağan Kongrede yönetime tekrar girerek İl Başkan Yardımcılığı Seçim İşleri Başkanlığı görevini yapmıştır. 26 Kasım 2017 de gerçekleşen 4.Ak Parti Kepez İlçe Kongresinde Kepez İlçe Başkanı olarak seçildi. 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 6.Olağan İl Kongresinde Ak Parti Antalya İl Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk Babasıdır.