ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında doğan Lütfiye Selva ÇAM, Ankara'da, sırası ile Bahçelievler Alparslan İlkokulu, Ankara Deneme Lisesi ve ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Boston ve Troy State Üniversiteleri ile birlikte "Doğu Almanya'nın Yeni Ekonomik Süreci" üzerine Dresden'de araştırma çalışmalarına katıldı. Yurtdışında yarım bırakmış olduğu "kadın istihdamına" yönelik işletme alanındaki yüksek lisans çalışmalarını, "TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ KALKINMAYA ETKİLERİ" başlıklı tezini yazarak tamamladıktan sonra, Uluslararası İlişkiler alanında da ikinci bir Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına başlamış olup, bugüne kadar yürütmekte olduğu alanlardaki birikimlerini akademik alana taşımaya gayret göstermektedir. Türk Kadınının tarihsel sürecini Ak Parti dönemi ile birlikte analiz etmekte olduğu kitap çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Ayrıca çeşitli dergi ve yayınlarda kaleme almış olduğu makaleleri bulunmaktadır. Ankara, İstanbul, Almanya ve İsviçre'de yerli ve yabancı firmalarda "İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, Kişisel Gelişim ve Eğitim" alanlarında ticari ve sosyal amaçlı çalışmalar yürüttü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi; Ekonomi İşleri Başkanı ve Dış İlişkiler Başkanı olarak 8 yıl görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) gözlemci yönetim kurulu üyesi; 2013-2014 tarihleri arasında ise Asya Siyasi Partileri Konferansı (ICAAP) Kadın kolları başkan yardımcısı olarak görev aldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği'nin Kurucu Başkanı oldu. Ayrıca, 1995 yılından itibaren MÜSİAD ile başlayan ve günümüze kadar devam eden girişimciliğe ve gençlere yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 25.-26. Dönem Ankara Milletvekili olan ÇAM, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 27. Dönem Ankara Milletvekilli olan ÇAM; 22 Eylül 2015 ile 8 Mart 2021 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 24 Mart 2021 tarihinde, AK Parti Genel Merkez 7. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen ÇAM, TBMM AB Uyum Komisyonu üyesidir. İngilizcenin yanı sıra temel düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir. Lütfiye Selva ÇAM, evli ve 3 çocuk annesidir.