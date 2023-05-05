ÖZGEÇMİŞİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Üyesi Amasya - Merzifon - 1974, Mehmet, Lütfiye. İktisatçı, İş Adamı; Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünü bitirdi. 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Bölümüne 1 yıl devam etti. 1996 yılından itibaren hazır beton ve inşaat malzemeleri satışı ile iştigal etmektedir. 2001 yılında AK Parti Merzifon Kurucular Kurulu Üyeliği ile Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2005 - 2008 AK Parti Merzifon Tanıtım ve Medya Başkanı, 2008 - 2011 Merzifon Teşkilat Başkanı, 2011 - 2017 Merzifon İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2001'den 2018'e kadar geçen süre zarfında, ara vermeden İldeki tüm seçim, kongre ve programların tamamında aktif görev aldı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem AK Parti Amasya Milletvekili olarak seçildi. TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye - Gana Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. Çilez, evli ve 2 çocuk babasıdır.