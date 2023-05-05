ÖZGEÇMİŞİ

Tıp Doktoru, Sağlık Sistemi Uzmanı, Bürokrat, Bilgi Teknolojileri Yöneticisi 1972 yılında Bolvadin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da, üniversite eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Tıp doktoru olduktan sonra; TODAİE Kamu Diplomasisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nde yüksek lisans ve Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi’nde doktora eğitimi aldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis ve diyaliz ünitesinde doktorluk ve başhekim yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Hakkı Öztürk, Ankara Ulus Devlet Hastanesinde başhekimlik yaptı. 2003 yılında başlatılan ve AK Parti’nin dünyaya örnek gösterilen, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı yapan ve uygulayan dönüşüm ekibinin içinde yer aldı. Sağlık Bakanlığında, bakan müşavirliği, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı gibi üst düzey bürokratik görevlerde bulunan Dr. Hakkı Öztürk, aynı zamanda Sağlık Bilgi Sistemleri’nin de kurucu ve ilk genel müdürü oldu. Bu süreçte, DSÖ, UNICEF ve OECD ile ortak akademik çalışma ve araştırmalarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, iki yıl müsteşar yardımcılığı da yapan Dr. Hakkı Öztürk, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik politika geliştirme, analitik değerlendirme ve koordinasyondan sorumlu olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babası olup halen Sağlık Bakanlığı müşavirliği görevini yürüten Dr. Hakkı Öztürk, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çok daha büyük başarıların milletimize sunulmasına yardım etmek için yola çıktı. Allah’ın lütfu ve milletimizin verdiği imkânlarla elde ettiği, tıp doktorluğu, sağlık sistemi uzmanlığı, bürokratlık ve bilgi teknolojileri yöneticiliğindeki bilgi ve birikimlerini, siyasetle hizmet ederek aziz milletimizin emrine sunmak için aday oldu.