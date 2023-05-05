ÖZGEÇMİŞİ

1978 Bolvadin /Afyonkarahisar doğumludur. Orta öğrenimini Bolvadin İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2006-2014 yılları arası limited şirket ortağı olarak ticaretle uğraştı. Halen Afyonkarahisar Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2012 – 2014 yılları arasında İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürütmüş, 18.07.2014 tarihinden itibaren İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmaktadır.31 Mart Yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Halen Afyon Belediyesi Encümen Üyesi ve Afyon Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı, Afyon Belediyesi Atık Su Bertaraf ve Katı Atık Birliği Plan Bütçe Komisyon Başkanıdır. Afyonkarahisar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Afyon İHH Derneği, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, Afyon Güzel Yarınlar Derneği ve Karahisar Uluslarası Yabancı Öğrencilerle Dayanışma Derneği kurucu üyesidir. İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı Kadın Komisyonlarında çeşitli görevler almıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.