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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ÖZHAN

Hüseyin Özhan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hüseyin Özhan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Adıyaman
  • MESLEĞİ : Genel Müdür Yardımcısı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1967
Kaynak: Anadolu Ajansı