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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SUDE YILMAZ

Sude Yılmaz

Adalet Partisi
Sude Yılmaz
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı