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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞİLAN TANAY

Şilan Tanay

Adalet Partisi
Şilan Tanay
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı