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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CAVİT GÜLŞE

Cavit Gülşe

Adalet Partisi
Cavit Gülşe
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı