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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU SAĞLAM

Duygu Sağlam

Adalet Partisi
Duygu Sağlam
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı