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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜCAHİT YILDIZ

Mücahit Yıldız

Adalet Partisi
Mücahit Yıldız
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı