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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ALKIŞ

Murat Alkış

Adalet Partisi
Murat Alkış
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı