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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET UĞUR TALU

Mehmet Uğur Talu

Adalet Partisi
Mehmet Uğur Talu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı